В Киеве активизировался новый тип уличных вандалов
В Киеве вандалы за короткий срок разбили сразу 5 светофоров. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.
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Инцидент произошел ночью 7 ноября, около 3-х утра. Средства регулирования движения были повреждены на бул. Перова, ул. Кибальчиша и ул. Курнатовской.
Как сообщает Центр организации дорожного движения, хулиганов удалось быстро задержать и они понесут ответственность.
Поврежденные светофоры отремонтировали в очень короткие сроки - до 12 часов утра этого же дня.
Также стало известно, что вандалы, которые портят средства регулирования движения особенно активировались в последнее время - с начала года было зафиксировано как минимум 227 таких случаев.
Ранее сообщалось, что в Сети рассказали, как воры угоняют авто с помощью пустой бутылки.
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