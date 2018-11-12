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В Киеве активизировался новый тип уличных вандалов

Комментариев: 2
Как сообщает Нацполиция, хулиганов удалось быстро задержать и они понесут ответственность.
Активировались вандалы, которые портят средства регулирования движения
Активировались вандалы, которые портят средства регулирования движения
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В Киеве вандалы за короткий срок разбили сразу 5 светофоров. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

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Инцидент произошел ночью 7 ноября, около 3-х утра. Средства регулирования движения были повреждены на бул. Перова, ул. Кибальчиша и ул. Курнатовской.

Как сообщает Центр организации дорожного движения, хулиганов удалось быстро задержать и они понесут ответственность.

Поврежденные светофоры отремонтировали в очень короткие сроки - до 12 часов утра этого же дня. 

Также стало известно, что вандалы, которые портят средства регулирования движения особенно активировались в последнее время - с начала года было зафиксировано как минимум 227 таких случаев.

С начала года зафиксированы как минимум 227 случаев порчи средств регулирования
С начала года зафиксированы как минимум 227 случаев порчи средств регулирования
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Поврежденные светофоры отремонтировали в очень короткие сроки
Поврежденные светофоры отремонтировали в очень короткие сроки
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Ранее сообщалось, что в Сети рассказали, как воры угоняют авто с помощью пустой бутылки.

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Теги: вандалы, хулиганы, поломка светофора
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  12.11.2018, 19:11
Оценка:  +1
гость
Нахрена выкладывать фото разбитых светофоров??? Фото "героев" давайте!
flacon9havi    12.11.2018, 19:08
Оценка:  +1
flacon9havi
Бачив одного такого. Тепер його батьки під ЛШД (лікарняшвидкої допомоги), що у дніпровському, благають бога не забирати у них сина. Гадаю, що залишить, але вже тільки у інвалідному візку.
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