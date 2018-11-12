В Киеве активизировался новый тип уличных вандалов

Как сообщает Нацполиция, хулиганов удалось быстро задержать и они понесут ответственность.

В Киеве вандалы за короткий срок разбили сразу 5 светофоров. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

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Инцидент произошел ночью 7 ноября, около 3-х утра. Средства регулирования движения были повреждены на бул. Перова, ул. Кибальчиша и ул. Курнатовской.

Как сообщает Центр организации дорожного движения, хулиганов удалось быстро задержать и они понесут ответственность.

Поврежденные светофоры отремонтировали в очень короткие сроки - до 12 часов утра этого же дня.

Также стало известно, что вандалы, которые портят средства регулирования движения особенно активировались в последнее время - с начала года было зафиксировано как минимум 227 таких случаев.

С начала года зафиксированы как минимум 227 случаев порчи средств регулирования Facebook.com

Поврежденные светофоры отремонтировали в очень короткие сроки Facebook.com

Ранее сообщалось, что в Сети рассказали, как воры угоняют авто с помощью пустой бутылки.

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