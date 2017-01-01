"УАЗ" на дипномерах: Британское посольство в Украине удивило выбором авто
В то время, как дипломаты других стран выбирают надежные и дорогие иномарки, служащие посольства Великобритании выбрали более скромное авто.
В Сети появилось фото необычного УАЗ-315195. Фотографию опубликовал ТопЖыр.
Читай также: В Украине засекли культовый Lamborghini на немецких “бляхах“
Главный интерес вызывают номера российского автомобиля - на УАЗике дипломатические номера посольства Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине.
В то время, как дипломаты других стран выбирают надежные и дорогие иномарки, служащие посольства Великобритании выбрали более скромное авто.
Чем обусловлен такой выбор - можно только догадываться.
Ранее сообщалось, что в Калифорнии засняли очень парадоксальные “укробляхи“.
Хочешь быть в курсе последних автомобильных новостей? Подпишись на страницу АВТО Bigmir)net в Facebook.
Полная версия правил