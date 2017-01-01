"УАЗ" на дипномерах: Британское посольство в Украине удивило выбором авто

В то время, как дипломаты других стран выбирают надежные и дорогие иномарки, служащие посольства Великобритании выбрали более скромное авто.

Чем обусловлен такой выбор - можно только догадываться topgir.com.ua

В Сети появилось фото необычного УАЗ-315195. Фотографию опубликовал ТопЖыр.

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Главный интерес вызывают номера российского автомобиля - на УАЗике дипломатические номера посольства Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине.

В то время, как дипломаты других стран выбирают надежные и дорогие иномарки, служащие посольства Великобритании выбрали более скромное авто.

Чем обусловлен такой выбор - можно только догадываться.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии засняли очень парадоксальные “укробляхи“.

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