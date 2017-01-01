Переключиться на мобильную версию
Тренды:

"УАЗ" на дипномерах: Британское посольство в Украине удивило выбором авто

Комментариев: 0
В то время, как дипломаты других стран выбирают надежные и дорогие иномарки, служащие посольства Великобритании выбрали более скромное авто.
Чем обусловлен такой выбор - можно только догадываться
Чем обусловлен такой выбор - можно только догадываться
topgir.com.ua

В Сети появилось фото необычного УАЗ-315195. Фотографию опубликовал ТопЖыр.

Читай также: В Украине засекли культовый Lamborghini на немецких “бляхах“

Главный интерес вызывают номера российского автомобиля - на УАЗике дипломатические номера посольства Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине.

В то время, как дипломаты других стран выбирают надежные и дорогие иномарки, служащие посольства Великобритании выбрали более скромное авто.

Чем обусловлен такой выбор - можно только догадываться.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии засняли очень парадоксальные “укробляхи“.

Хочешь быть в курсе последних автомобильных новостей? Подпишись на страницу АВТО Bigmir)net в Facebook.

Поделись:
Теги: дипломатические номера, посольство Великобритании, авто дипломатов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь