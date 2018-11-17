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В Украине продают электрический "Гелендваген" за 11 тысяч долларов

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Электродвигатель на 10,2 лошади разгоняет авто на 80 км в час, запас хода - 180 км.
В Украине продают электрический "Гелендваген" за 11 тысяч долларов
© auto.ria.com
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В Украине продают электрический "Гелендваген" за 11 тысяч долларов
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В Днепре выставили на продажу удивительный электрокар Mercedes GLS ха удивительно низкую цену - всего за 10 700 долларов. Об этом сообщает Авто24.

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Конечно, это не оригинальный автомобиль, а одна из тех китайских подделок, которая полностью копирует внешний вид известного “немца“. 

Главное отличие от оригинала - очень компактные размеры. Всего 3,4 метра в длину и 2260 - колесная база. Вес с тяжелыми акумуляторами - 745 килограмм, что, конечно, очень немного.

Электродвигатель на 10,2 лошади разгоняет авто на 80 км в час, запас хода - 180 км. Называется авто - Qifeng K7.

Ранее сообщалось, что в ОАЭ полиция получила летающие мотоциклы-дроны.

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Теги: интересные авто, экономные авто, электрокары
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Fat-li    17.11.2018, 10:43
Оценка:  0
Fat-li
знать бы авторам статьи как выглядит гелентаваген...
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