Электродвигатель на 10,2 лошади разгоняет авто на 80 км в час, запас хода - 180 км.

В Украине продают электрический "Гелендваген" за 11 тысяч долларов

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В Украине продают электрический "Гелендваген" за 11 тысяч долларов

В Днепре выставили на продажу удивительный электрокар Mercedes GLS ха удивительно низкую цену - всего за 10 700 долларов. Об этом сообщает Авто24.

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Конечно, это не оригинальный автомобиль, а одна из тех китайских подделок, которая полностью копирует внешний вид известного “немца“.

Главное отличие от оригинала - очень компактные размеры. Всего 3,4 метра в длину и 2260 - колесная база. Вес с тяжелыми акумуляторами - 745 килограмм, что, конечно, очень немного.

Электродвигатель на 10,2 лошади разгоняет авто на 80 км в час, запас хода - 180 км. Называется авто - Qifeng K7.

Ранее сообщалось, что в ОАЭ полиция получила летающие мотоциклы-дроны.