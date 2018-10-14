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Девушки придумали новый эффектный авто-флешмоб

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Каждая девушка-водитель попадала в ситуацию, когда нужно закрыть багажник, а обе руки заняты.
Задача не самая простая - приходится буквально встать на шпагат.
Задача не самая простая - приходится буквально встать на шпагат.
Скриншот видео

В Сети появился новый челендж для девушек-автомобилисток. Об этом сообщает Авто24.

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Каждая девушка-водитель попадала в ситуацию, когда нужно закрыть багажник, а обе руки заняты. Остается только поставить сумки на землю... либо закрыть багажник ногой. И эта задача не самая простая - приходится буквально встать на шпагат.

В различных соцсетях уже появилось множество видео ловких девушек, которые эффектно закрывают багажники своих авто.

Одним из самых необычных видео стал ролик сербской спортсменки Сары Демьянович, которая успешно представляет свою страну на международных соревнованиях по тхеквондо 

Ранее сообщалось, что в самом центре Киева блондинка с топором методично разбила чужой Porsche.

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Теги: флешмоб, гимнастка, спортсменка, девушки, девушки и автомобили
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