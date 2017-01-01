6-колесный ЛуАЗ: Неизвестные ранее концепты украинского автомобиля

Были идеи создать также 6-колесную версию ЛуАЗ-1301.

Украинское автомобилестроение в последнее время пережило период ностальгии - в сети то и дело появляются фотографии неизвестных ранее проектов украинских автозаводов, которые по тем, или иным причинам так и не пошли в серию.

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На этот раз пришел черед Луцкого автомобильного, сообщает ТопЖыр. В 1984 году проводилась проектировка автомобиля под названием ЛуАЗ-1301, который готовили, как замену ЛуАЗ-969М “Волинянка“.

Кузов из стеклопластика, двигатель от Таврии, пневмоподвеска. Были идеи создать также 6-колесную версию. Так, или иначе, в серию авто так и не пошло.

Ранее сообщалось, что немецкие мастера сделали из “Запорожца“ настоящий гоночный спорткар.