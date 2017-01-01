Страшна статистика: Сколько людей погибло в ДТП в 2018 году

С начала года в Украине произошло более 120 тысяч ДТП.

Нацполиция призвала водителей к более ответственному вождению depositphotos.com

Нацполиция опубликовала статистику ДТП в Украине за первые 10 месяцев 2018 года. Информацию опубликовал на своей странице в Facebook зам начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Читай также: Интересная статистика: Водители с какими именами чаще попадают в ДТП

Так, выяснилось, что в Украине произошло более 120 тысяч ДТП. Более 25 тысяч получили ранения, 2651 человек погиб.

Также Белошицкий призвал водителей к более ответственному вождению, с соблюдением правил дорожного движения.

Более 25 тысяч получили ранения, 2651 человек погиб. Facebook.com

Ранее сообщалось, что в Эстонии начали оригинально бороться с "лихачами" на дорогах.