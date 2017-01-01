Не только украинская проблема: Как борются с "евробляхами" в Италии

В Италии не меняют регистрацию авто для того, чтобы избежать уплаты налогов.

Если владелец в течении 180 дней не поменяет регистрацию машины, ее конфискуют depositphotos.com

Проблема автомобилей на иностранной регистрации коснулась не только Украины. Об этом сообщает ANSA.

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Аналогичные трудности с “евробляхами“ возникли в Италии. Местная власть ввела наказание для владельцев автомобилей с зарубежной регистрацией, которые пробыли в стране более 60 дней.

Как и в Украине, в Италии не меняют регистрацию авто для того, чтобы избежать уплаты налогов. Те, кто нарушит закон, будут вынуждены оплатить штраф в размере 712 евро. Если владелец в течении 180 дней не поменяет регистрацию машины, ее конфискуют.

Ранее сообщалось, что депутаты решили, куда пойдут деньги от растаможки “евроблях“.