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Не только украинская проблема: Как борются с "евробляхами" в Италии

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В Италии не меняют регистрацию авто для того, чтобы избежать уплаты налогов.
Если владелец в течении 180 дней не поменяет регистрацию машины, ее конфискуют
Если владелец в течении 180 дней не поменяет регистрацию машины, ее конфискуют
depositphotos.com

Проблема автомобилей на иностранной регистрации коснулась не только Украины. Об этом сообщает ANSA.

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Аналогичные трудности с “евробляхами“ возникли в Италии. Местная власть ввела наказание для владельцев автомобилей с зарубежной регистрацией, которые пробыли в стране более 60 дней.

Как и в Украине, в Италии не меняют регистрацию авто для того, чтобы избежать уплаты налогов. Те, кто нарушит закон, будут вынуждены оплатить штраф в размере 712 евро. Если владелец в течении 180 дней не поменяет регистрацию машины, ее конфискуют.

Ранее сообщалось, что депутаты решили, куда пойдут деньги от растаможки “евроблях“.

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Теги: евробляхи, Италия, налог, штрафы
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