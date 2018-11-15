В Украине произошло более 1000 ДТП за сутки: Стали известны причины

Около 70% от всех аварий произошли по вине владельцев автомобилей с летними шинами.

Зима в этом году пришла немного раньше, чем должна была по календарю. Неожиданностью это нисколько не стало, ведь предупреждали заранее и не раз.

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Тем не менее, в первый день выпадения снега в Украине произошло около 1000 ДТП, среди которых половина - в столице. Об этом сообщил на своей странице в facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Основной причиной стало то, что водители массово проигнорировали необходимость “переобуть“ автомобиль в зимние шины. И именно по вине владельцев автомобилей с летними шинами произошло около 70% от всех аварий.

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ДжеДАИ на месте пообщались с некоторыми водителями, которые попали в неприятности на дороге из-за неподходящих покрышек. Основной отговоркой стала нехватка времени. Особенно не повезло мужчине, который попал в аварию по пути на СТО - поехал под горку.

Непогоду обещают еще в ближайшие два дня. Остается надеяться, что водители сделали правильные выводы и транспортного коллапса в Украине не будет.

Ранее сообщалось о более 50 ДТП из-за снегопада в Киеве: движение в городе парализовано.