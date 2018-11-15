Контрабандист "заправил" евробляху янтарем - пограничники заметили
Инцидент произошел на пункте пропуска "Угринов".
В понедельник, 12 ноября, Государственная пограничная служба Украины предотвратила попытку провезти контрабандой 7 килограмм янтаря. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
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Инцидент произошел на пункте пропуска “Угринов“. Контрабандист умело замаскировал “товар“ в газовый баллон автомобиля и пытался провезти его в Польшу.
Тем не менее, украинские пограничники все же обнаружили контрабандный янтарь. Как сообщается, водитель авто - 46-летний житель Волыни.
Ранее сообщалось, сколько людей погибло в ДТП в 2018 году.
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