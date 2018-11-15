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Контрабандист "заправил" евробляху янтарем - пограничники заметили

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Инцидент произошел на пункте пропуска "Угринов".
Контрабандист умело замаскировал "товар" в газовый баллон автомобиля
Контрабандист умело замаскировал "товар" в газовый баллон автомобиля
Скриншот видео

В понедельник, 12 ноября, Государственная пограничная служба Украины предотвратила попытку провезти контрабандой 7 килограмм янтаря. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Инцидент произошел на пункте пропуска “Угринов“. Контрабандист умело замаскировал “товар“ в газовый баллон автомобиля и пытался провезти его в Польшу.

Тем не менее, украинские пограничники все же обнаружили контрабандный янтарь. Как сообщается, водитель авто - 46-летний житель Волыни.

Ранее сообщалось, сколько людей погибло в ДТП в 2018 году.

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Теги: контрабанда, янтарь, газовый баллон, Польша, ГПСУ
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Комментариев (1)
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bimba08    15.11.2018, 18:39
Оценка:  0
bimba08
Печалька, погранцам бабла не дал.
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