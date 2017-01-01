ТОП-5 роскошных авто, выпущенных только в одном экземпляре

Подборка авто, которые выпустили только в одном экземпляре.

Подборку единственных в своем роде автомобилей опубликовал Телеграф.

1. Maybach Exelero

Maybach Exelero Сеть

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Уникальное авто было создано для демонстрации возможностей шин Fulda - для этого потребовался автомобиль, который может разгоняться быстрее 370 км в час. В итоге Maybach Exelero купил рэпер Брайан Уильямс, известный, как Birdman.

2. Ferrari F12 Berlinetta TRS

Ferrari F12 Berlinetta TRS Сеть

А это индивидуальный заказ неизвестного клиента. Неназванный любитель Ferrari заказал F12 Berlinetta в варианте купе. По предварительным данным, авто обошлось в 4,2 млн долларов.

3. McLaren X-1

McLaren X-1 Сеть

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Еще один индивидуальный заказ. О заказчике также почти ничего неизвестно, кроме его происхождения - Ближний Восток. За машину заплатили 7 млн долларов.

4. Porsche 911 Panamericana

Porsche 911 Panamericana Сеть

Уникальный Porsche 911 Panamericana создали, как подарок директору Porsche Ферри Порше в 1989 году.

5. Ford GT90

Ford GT90 Сеть

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А этих авто могло быть. но остался только один концепт. Представленный в 1995 году Ford GT90 назвали “самым могучим суперкаром в мире“, что не кажется преувеличением, еси учесть 720 лашадей и 407 километров в час максималки.

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