Все закончилось плохо: Водитель слишком высокой фуры таранил мосты

Фура эффектно потеряла контейнер, после столкновения с мостом.

Первое столкновение с мостом обошлось, но водитель выводов не сделал Скриншот Youtube

В Сети появился ролик, на котором фура эффектно потеряла контейнер, после столкновения с мостом.

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На кадрах видеорегистратора видно, как водитель фуры на большой скорости проезжает под мостом. Контейнер, установленный на фуре зацепил мост и на машину автора видео посыпались искры.

Такой инцидент не стал поводом для беспокойства для водителя фуры - уже скоро ситуация повторилась и в этот раз просто искрами не обошлось. Контейнер зацепил следующий мост и эффектно слетел на дорогу.

К счастью, автор видео, который ехал сзади успел вовремя притормозить. Где происходит действие - не сообщается.

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