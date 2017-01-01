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Что делать, если ты шейх и твой 6-колесный "Гелик" недостаточно крутой

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Тюнинг 6-колесного "Гелика" сделали для неназванного арабского клиента, который посчитал свое авто недостаточно крутым.
Что делать, если ты шейх и твой 6-колесный "Гелик" недостаточно крутой
© Facebook.com
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Что делать, если ты шейх и твой 6-колесный "Гелик" недостаточно крутой
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В Сети появились фото “секретного“ тюнинга Mercedes-Benz G-Wagen G 63 AMG 6x6. Фото опубликовал в Facebook Jäger Andrii.

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Тюнинг 6-колесного “Гелика“ сделали для неназванного арабского клиента, который посчитал свое уже очень редкое и уникальное авто недостаточно крутым.

Всего существует несколько фотографий удивительного автомобиля и судить об особенностях изменений можно только по ним. Салон авто расширили (вероятнее всего, добавив третий ряд), за счет уменьшения грузового отделения. Крышу авто местами увеличили. Меняли ли агрегат авто - неизвестно, поэтому о технических характеристиках можно только догадываться.

Ранее сообщалось, что украинские мастера создали удивительный авторский внедорожник.

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Теги: тюнинг, Гелендваген, Гелендваген 6х6, Мерседес
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