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В Киеве возле метро "Дарница" произошел провал моста

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Лопнувшую плиту и яму на тротуаре обнаружили еще около 8:00 во время планового объезда.
В Киеве возле метро "Дарница" произошел провал моста
© kiev.informator.ua
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В Киеве возле метро "Дарница" произошел провал моста
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В пятницу, 16 ноября, на улице Строителей в Киеве провалился мост над Броварским проспектом, возле станции метро “Дарница“. Об этом сообщает Информатор.

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“Лопнувшую плиту и яму на тротуаре обнаружили еще около 8:00 во время планового объезда. Однако, как выяснилось позже, чинить мост начали только в полдень. Провал занял почти всю ширину тротуара. Полоса в сторону бульвара Перова перекрыта для движения транспорта - коммунальщики утверждают, что это на несколько часов, а проезд к вечеру восстановят“, - говорится в сообщении.

Сообщается, что повреждение могла нанести снегоуборочная машина, которая, вероятно, заехала на тротуар.

Ранее сообщалось, что под Киевом пьяный “евробляхер“ сбил детей и скрылся.

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Теги: ДТП, обвал моста, провал моста, мост возле Дарницы
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