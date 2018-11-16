В Киеве возле метро "Дарница" произошел провал моста

Лопнувшую плиту и яму на тротуаре обнаружили еще около 8:00 во время планового объезда.

В пятницу, 16 ноября, на улице Строителей в Киеве провалился мост над Броварским проспектом, возле станции метро “Дарница“. Об этом сообщает Информатор.

Читай также: В самом центре Киева военный автомобиль протаранил Lanos

“Лопнувшую плиту и яму на тротуаре обнаружили еще около 8:00 во время планового объезда. Однако, как выяснилось позже, чинить мост начали только в полдень. Провал занял почти всю ширину тротуара. Полоса в сторону бульвара Перова перекрыта для движения транспорта - коммунальщики утверждают, что это на несколько часов, а проезд к вечеру восстановят“, - говорится в сообщении.

Сообщается, что повреждение могла нанести снегоуборочная машина, которая, вероятно, заехала на тротуар.

Ранее сообщалось, что под Киевом пьяный “евробляхер“ сбил детей и скрылся.

Хочешь быть в курсе последних автомобильных новостей? Подпишись на страницу АВТО Bigmir)net в Facebook.