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В Киеве снова укладывали асфальт на снег, но дорожники не виноваты

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Появившиеся в соцсетях видео сняли в Дарницком районе и в Оболонском.
На днях в Киеве произошел первый снегопад
На днях в Киеве произошел первый снегопад
Скриншот видео

На днях в Киеве произошел первый снегопад. И по “хорошей“ традиции, в Сети тут же появились фото и видео, как дорожники проводят дорожные работы, укладывая свеженький асфальт на снег.

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Появившиеся в соцсетях видео сняли в Дарницком районе и в Оболонском. 

Тем не менее, пользователи Сети отнеслись скорее с пониманием к дорожникам - свой гнев они обратили на их начальников, которые отдали нерациональное распоряжение:

“Взять ту лопату да по [...] тому, кто распорядился это делать, догану и [...] с кресла! Потом начнут думать, а не пилить бюджет в конце года! Нет слов!!“, - написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что в Киеве за утро произошло 300 ДТП: Подборка видео соцсетей.

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Теги: снег, курьезы, дороги, дорожники, Киев
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