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Первый снег во Львове: Карта пробок и красивые фото из соцсетей

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Традиционно, как для первого снега в украинских городах, движение сильно затруднено.
Сеть заполонили красивейшие фото заснеженного Львова
Сеть заполонили красивейшие фото заснеженного Львова
Instagram.com

Снежная погода добралась и до Львова. Традиционно, как для первого снега в украинских городах, движение сильно затруднено. Об этом говорят данные сервиса Google maps.

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Самые большие проблемы на улице Лычакской, Стрыйской и Коперника. Кроме этого, движение затруднено возле площади Адама Мицкевича, проспекта Вячеслава Чорновола и на улице княгини Ольги.

В городе наблюдаются крупные пробки на ряде улиц
В городе наблюдаются крупные пробки на ряде улиц
google.com/maps

Ранее сообщалось, что завтра, 20 ноября, “евробляхеры“ парализуют движение: Карта митингов.

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Теги: красивые фото Львова, фото первого снега, карта пробок, пробки во Львове
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