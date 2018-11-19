Первый снег во Львове: Карта пробок и красивые фото из соцсетей

Традиционно, как для первого снега в украинских городах, движение сильно затруднено.

Снежная погода добралась и до Львова. Традиционно, как для первого снега в украинских городах, движение сильно затруднено. Об этом говорят данные сервиса Google maps.

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Самые большие проблемы на улице Лычакской, Стрыйской и Коперника. Кроме этого, движение затруднено возле площади Адама Мицкевича, проспекта Вячеслава Чорновола и на улице княгини Ольги.

В городе наблюдаются крупные пробки на ряде улиц google.com/maps

Ранее сообщалось, что завтра, 20 ноября, “евробляхеры“ парализуют движение: Карта митингов.