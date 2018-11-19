Сможет ли крутая Tesla Model 3 выдержать суровую украинскую зиму

Только после череды довольно продолжительных попыток у владельца крутого автомобиля получилось попасть внутрь.

Tesla Model 3 появилась весной и холодами еще испытана не была wikipedia.org

Пока Tesla Model 3 только готовится выйти на рынок Европы, уже сейчас можно предположить, как автомобиль поведет себя в условиях украинской зимы.

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Владелец Tesla Model 3 из Канады продемонстрировал, как повлияло на авто понижение температуры всего до -9 градусов.

Как видно на видео, машина просто не открылась. Не помог даже 10-минутный прогрев - настолько сильно примерзла дверь детища Илона Маска.

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Только после череды довольно продолжительных попыток у владельца крутого автомобиля получилось попасть внутрь.

Как сообщается, Tesla уже отреагировала на видео и сообщила, что разберется с ситуацией. Стоит напомнить, что Tesla Model S оказалась достаточно подготовленной к заморозкам, так что электрокары вполне могут быть морозостойкими.

Ранее сообщалось, что украинские мастера создали удивительный авторский внедорожник.

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