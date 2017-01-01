В каком авто за всю историю никто не погиб в ДТП

Удачная статистика связана с отличной системой экстренно торможения и предупреждения столкновений.

Исследователи в Великобритании проанализировали статистику ДТП и назвали автомобиль, в котором в течении 15 лет после выхода на рынок никто не погиб в результате ДТП.

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Наиболее безопасным автомобилем стал Volvo XC90. По словам экспертов, такая статистика связана с отличной системой экстренно торможения и предупреждения столкновений, что снизило вероятность ДТП почти на 40%.

Подтверждает эту версию результаты жестких краш-тестов, по итогам которых Volvo XC90 получил максимальные оценки, поставив рекорд - 97% рейтинга Euro NCAP.

Ранее публиковался ТОП-5 ситуаций, которые приводят водителей в ярость.