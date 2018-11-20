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Как повлияли протесты "евробляхеров" на движение в Украине: Сравнение карт

Комментариев: 3
Активисты останавливают движение, непрерывно переходя через пешеходные переходы.
По состоянию на 13:00 обещанного транспортного коллапса пока не произошло
По состоянию на 13:00 обещанного транспортного коллапса пока не произошло
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20 ноября, в 9:00 утра, по всей территории Украины началась анонсированная ранее всеукраинская акция протеста владельцев так называемых “евроблях“. Митинги организовывает ГО “АвтоЕвроСила“. Цель протестов - создание максимально доступных условий для растаможки заграничных автомобилей и отмена принятых недавно Верховной Радой законов о “евробляхах“.

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Активисты обещали парализовать движение своими акциями протеста по всей территории страны. На данный момент акции проводятся в 56 городах, сообщает УНИАН. В некоторых городах проводятся митинги возле местных ОГА (например, в Запорожье, Ивано-Франковске, Виннице и других). 

Также перекрыт ряд дорог государственного значения - активисты останавливают движение, непрерывно переходя через пешеходные переходы. В некоторых участках активисты все же пропускают фуры, в других - право проезда дают только спецтранспорту.

Как повлияли митинги на движение в Украине

Судя по данным сервиса Google maps, по состоянию на 13:00 перекрытие дорог в некоторой мере затруднило движение - автомобилисты вынуждены объезжать перекрытые участки трасс другими дорогами. Тем не менее обещанного транспортного коллапса еще не произошло. Впрочем, акции протеста только набирают силу и ситуация может измениться.

Ранее сообщалось, что контрабандист “заправил“ евробляху янтарем - пограничники заметили.

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Теги: карта пробок, пробки, евробляхи, митинг евробляхеров
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  20.11.2018, 15:03
Оценка:  0
гость
Хотите доступные автомобили - создавайте на Украине свое производство. Будут и доступные машины и рабочие места.
гость  (аноним)  20.11.2018, 14:13
Оценка:  0
гость
Как они всех достали. Вот людям нечем заняться, на работу не нужно, кормить детей и родителей не нужно, за комуналку платить не нужно??? Зачем они мешают другим?
гость  (аноним)  20.11.2018, 14:08
Оценка:  0
гость
усіх підарів під бульдозер
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