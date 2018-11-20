Как повлияли протесты "евробляхеров" на движение в Украине: Сравнение карт

Активисты останавливают движение, непрерывно переходя через пешеходные переходы.

По состоянию на 13:00 обещанного транспортного коллапса пока не произошло Facebook.com

20 ноября, в 9:00 утра, по всей территории Украины началась анонсированная ранее всеукраинская акция протеста владельцев так называемых “евроблях“. Митинги организовывает ГО “АвтоЕвроСила“. Цель протестов - создание максимально доступных условий для растаможки заграничных автомобилей и отмена принятых недавно Верховной Радой законов о “евробляхах“.

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Активисты обещали парализовать движение своими акциями протеста по всей территории страны. На данный момент акции проводятся в 56 городах, сообщает УНИАН. В некоторых городах проводятся митинги возле местных ОГА (например, в Запорожье, Ивано-Франковске, Виннице и других).

Также перекрыт ряд дорог государственного значения - активисты останавливают движение, непрерывно переходя через пешеходные переходы. В некоторых участках активисты все же пропускают фуры, в других - право проезда дают только спецтранспорту.

Как повлияли митинги на движение в Украине

Судя по данным сервиса Google maps, по состоянию на 13:00 перекрытие дорог в некоторой мере затруднило движение - автомобилисты вынуждены объезжать перекрытые участки трасс другими дорогами. Тем не менее обещанного транспортного коллапса еще не произошло. Впрочем, акции протеста только набирают силу и ситуация может измениться.

Ранее сообщалось, что контрабандист “заправил“ евробляху янтарем - пограничники заметили.