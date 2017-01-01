В Киеве засняли роскошный Bentley Усика

Именно на Bentley боксер спешил на самолет в Манчестер на очередной бой.

В Сети появилось фото роскошного Bentley Bentayga с очень любопытными номерными знаками. Об этом сообщает ТопЖыр.

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У элитного авто именные номера “TEAMUSYK“. Пользователи Сети сразу пришли к логичному выводу, что Bentayga принадлежит лично успешному украинскому боксеру Александру Усику. Тем более, что в одном из недавних видео в Instagram боксера запечатлено, как Усик спешит на самолет в Манчестер на очередной бой именно в Bentley.

Тем не менее, говорить с уверенностью, что автомобиль именно Усика пока сложно. Bentley может принадлежать одному членов команды боксера. Также вызывает вопросы номера Кировоградской области - сообщается, что в Кропивницком живет владелец боксерского клуба, известный тем, что давно является фанатом Усика.

Ранее сообщалось, что в Германии выставили на продажу очень редкий советский кабриолет.