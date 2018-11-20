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Мост Патона расширят на 2 полосы в 2019 году

Комментариев: 2
Также будет заменена проходящая по мосту труба теплоснабжения.
В ходе работ планируется расширить мост на две полосы
В ходе работ планируется расширить мост на две полосы
wikipedia.org

На 2019 год запланирована масштабная реконструкция моста Патона в Киеве. Об этом сообщает Голос.Юа, со ссылкой на главу комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК Владимира Бондаренко.

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В ходе работ планируется расширить мост на две полосы. Кроме этого, будет заменена проходящая по мосту труба теплоснабжения, которая поставляет горячую воду на правый берег.

Сообщается, что сейчас труба аварийная и не выдерживает возложенную на нее нагрузку.

Ранее сообщалось, почему в Украине хотят сделать разной ширину полос.

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Теги: дороги, мост Патона, ремонт моста Патона, дорожные работы
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.11.2018, 15:45
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гость
хоть мост и советской постройки с 3х кратным запасом прочности,но опоры и балки пролетов начинают крошиться от ненадлежащего обслуживания (а точнее от отсутствия). А они решили еще нагрузку увеличить!
гость  (аноним)  20.11.2018, 15:39
Оценка:  0
гость
Дибилы туда отбойники нужно!!! А они разшерять.
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