Мост Патона расширят на 2 полосы в 2019 году
Также будет заменена проходящая по мосту труба теплоснабжения.
На 2019 год запланирована масштабная реконструкция моста Патона в Киеве. Об этом сообщает Голос.Юа, со ссылкой на главу комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК Владимира Бондаренко.
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В ходе работ планируется расширить мост на две полосы. Кроме этого, будет заменена проходящая по мосту труба теплоснабжения, которая поставляет горячую воду на правый берег.
Сообщается, что сейчас труба аварийная и не выдерживает возложенную на нее нагрузку.
Ранее сообщалось, почему в Украине хотят сделать разной ширину полос.
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