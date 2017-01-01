Тест: Угадайте, что это за деталь автомобиля?

Угадайте названия элементов, из которых состоит автомобиль.

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Согласно статистике, современный легковой автомобиль состоит в среднем из 30 тысяч деталей. Многие из них знакомы нам как пассажирам и благодаря тому, что мы хоть раз заглядывали под капот. Но есть и такие, о назначении которых, с первого взгляда, догадаться весьма сложно – они прячутся в глубине. Проверьте свою сообразительность.

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