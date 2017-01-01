Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тест: Угадайте, что это за деталь автомобиля?

Спецтема: Тесты bigmir)net
Комментариев: 0
Угадайте названия элементов, из которых состоит автомобиль.
Проверьте свои знания по автомеханике
Проверьте свои знания по автомеханике
depositphotos.com

Читай также: Тест: Сколько автомобильных логотипов вы знаете?

Согласно статистике, современный легковой автомобиль состоит в среднем из 30 тысяч деталей. Многие из них знакомы нам как пассажирам и благодаря тому, что мы хоть раз заглядывали под капот. Но есть и такие, о назначении которых, с первого взгляда, догадаться весьма сложно – они прячутся в глубине. Проверьте свою сообразительность.

 

Ранее редакция опубликовала Тест В каких советских фильмах были эти автомобили.

Поделись:
Теги: тест авто, тест деталь автомобиля, тест бигмир, тест про автомобили
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь