Тест: Отличите ли вы оригинальный авто от китайской копии?
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Попробуйте отличить китайские копии известных моделей автомобилей от их китайских копий.
Китайское экономическое чудо стало возможно благодаря копированию европейских разработок и технологий. В поднебесной копируют все - простые бытовые приборы, электронику, автомобили, самолеты, ракеты. Раньше это получалось не очень хорошо, сегодня все лучше. Проверьте свою проницательность.
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