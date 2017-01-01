Тест: Отличите ли вы оригинальный авто от китайской копии?

Попробуйте отличить китайские копии известных моделей автомобилей от их китайских копий.

Китайское экономическое чудо стало возможно благодаря копированию европейских разработок и технологий. В поднебесной копируют все - простые бытовые приборы, электронику, автомобили, самолеты, ракеты. Раньше это получалось не очень хорошо, сегодня все лучше. Проверьте свою проницательность.