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Тест: Отличите ли вы оригинальный авто от китайской копии?

Спецтема: Тесты bigmir)net
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Попробуйте отличить китайские копии известных моделей автомобилей от их китайских копий.
Китайцы отлично копируют автомобили
Китайцы отлично копируют автомобили
depositphotos.com

Китайское экономическое чудо стало возможно благодаря копированию европейских разработок и технологий. В поднебесной копируют все - простые бытовые приборы, электронику, автомобили, самолеты, ракеты. Раньше это получалось не очень хорошо, сегодня все лучше. Проверьте свою проницательность. 

Ранее редакция опубликовала Тест В каких советских фильмах были эти автомобили.
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Теги: тест авто, тест поддельные авто, тест китайские авто, тест бигмир
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Источник: bigmir.net

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