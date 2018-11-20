ТОП-5 ситуаций, которые приводят водителей в ярость

Нужно не забывать, что многие из этих ситуаций создаются как раз другими участниками движения.

Чтобы не раздражаться и не раздражать других, полезно пречитать список depositphotos.com

В эти ситуации попадали все автомобилисты. Перечитывая список многие наполняется праведным гневом, но нужно не забывать, что многие из этих ситуаций создаются как раз другими участниками движения. А возможно, что иногда даже и вами. Поэтому, чтобы не раздражаться и не раздражать других, полезно перечитать список самых раздражающих автоситуаций. Список подготовил 2+2.

1. Сигналящие на светофоре “торопыги“

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Если ваш автомобиль не сдвинулся с места сразу после того, как включился зеленый, очень часто кто-то сзади сразу же захочет вас поторопить раздражающим сигналом. Если уж действительно кто-то отвлекся - просто моргните ему фарами.

2. “Герои-парковки“.

Избитая тема, но приезжая на парковку, где всегда дефицит мест и увидев, что кто-то стал сразу на два, не стыдно прийти в бешенство. Очень часто такие водители объясняют свое решение тем, что не хотят, чтобы их машину поцарапали, чем еще сильнее раздражают коллег по дорогам. Оставляя авто обязательно думайте об окружающих - как водителях, так и пешеходов.

3. Назойливые спутники

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Как показало исследование ресурса Insurance.com, 40% из 500 опрошенных водителей раздражают назойливые члены семьи на переднем сидении авто. Больше всего выводят из себя комментарии стиля езды водителя.

4. Слишком медленные/ быстрые водители

Все когда-то только начинали водить авто, но неопытные и слишком медленные водители порой создают опасные ситуации на дорогах. А о любителей “поганять“ так и говорить нечего.

5. Водители, забывающие о дистанции

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Ну и, конечно, водители, которые забывают держать дистанцию на дороге, чем подвергают опасности свое авто и ваше.

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