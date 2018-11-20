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Проверь свое авто: Опубликован список самых ржавеющих машин

Комментариев: 2
A4 оценили на 4 балла из 5, из-за недостатков во внутренней обработке некоторых кузовных элементов.
Audi A6 получил одну из самых высоких оценок
Audi A6 получил одну из самых высоких оценок
motortrend.com

Немецкое автомобильное издание AutoBild сообщило об интересном исследовании шведских экспертов, в результате которого был составлен список самых ржавеющих автомобилей

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Одним из лидеров стала Audi, например, А6 получила максимум. Тем не менее, A4 оценили на балл ниже, из-за недостатков во внутренней обработке некоторых кузовных элементов.

Также на вершине оказался Renault Espace - эксперты оценили использование аллюминия и пластика в кузове, герметичность дна, и антикоррозийную обработку воском изнутри.

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Но в целом, рейтинг французских марок напоминает скорее маятник - от максимальных оценок, до “двоек“.

Hyundai i30 и Kia Ceed в середине рейтинга “ржавости“ - по три бала из пяти. На этом же уровне оказались Volvo XC40 і V60, марка которых традиционно считается особенно устойчивой к коррозии.

Honda Civic и Citroёn C4 Cactus тоже получили “двойки“ и оказались на дне рейтинга - как объяснили эксперты, Civic почти не имеет защиты днища от коррозии.

Список всех автомобилей, которые попали в рейтинг, с оценками
Список всех автомобилей, которые попали в рейтинг, с оценками
AutoBild

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Теги: рейтинг, список, ржавчина, ржавление авто, коррозия автомобиля
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Комментариев (2)
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Курилы-Япония    20.11.2018, 19:12
Оценка:  0
Курилы-Япония
А "бляхи" где?
МаксимУм    20.11.2018, 19:15
Оценка:  0
МаксимУм
А это и есть недоступные украинцам бляхи...
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