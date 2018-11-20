Проверь свое авто: Опубликован список самых ржавеющих машин

A4 оценили на 4 балла из 5, из-за недостатков во внутренней обработке некоторых кузовных элементов.

Немецкое автомобильное издание AutoBild сообщило об интересном исследовании шведских экспертов, в результате которого был составлен список самых ржавеющих автомобилей

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Одним из лидеров стала Audi, например, А6 получила максимум. Тем не менее, A4 оценили на балл ниже, из-за недостатков во внутренней обработке некоторых кузовных элементов.

Также на вершине оказался Renault Espace - эксперты оценили использование аллюминия и пластика в кузове, герметичность дна, и антикоррозийную обработку воском изнутри.

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Но в целом, рейтинг французских марок напоминает скорее маятник - от максимальных оценок, до “двоек“.

Hyundai i30 и Kia Ceed в середине рейтинга “ржавости“ - по три бала из пяти. На этом же уровне оказались Volvo XC40 і V60, марка которых традиционно считается особенно устойчивой к коррозии.

Honda Civic и Citroёn C4 Cactus тоже получили “двойки“ и оказались на дне рейтинга - как объяснили эксперты, Civic почти не имеет защиты днища от коррозии.

Список всех автомобилей, которые попали в рейтинг, с оценками AutoBild

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