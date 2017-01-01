Умельцы переделали старенький "Москвич" в крутой спорткар

Проектом занимались мастера из львовского СТО Lev Garage.

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Мастера из Львова собрали настоящий суперкар, из обычного старенького “Москвича-2140“ 1982 года. Об этом сообщает Автоцентр.

Проектом занимались мастера из львовского СТО Lev Garage. Свое детище они назвали “Турбо Купе“.

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Внутри “Турбо Купе“ 16-клапанный мотор на 1,5 литра от ВАЗ-2110 с турбиной от Toyota. Общая мощность - 150 лошадей, но в будущем ее планируют разогнать до 400. Сейчас тюнингованный “Москвич“ разгоняется без проблем до 160 км в час.

Также были внесены некоторые изменения в дизайн авто. В частности, сделали длиннее двери, занизили крышу, установили красивые диски на 18 дюймов.

Ранее сообщалось, о Prius для Терминатора: гибридную Toyota тюнинговали в танк с авиапушкой.