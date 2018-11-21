Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Киев остановился в масштабных пробках: Карта пробок и их причины

Комментариев: 8
Причиной затрудненного движения стали протесты так называемых "евробляхеров" и ряд ДТП на улицах города.
Пробки зацепили все мосты в Киеве
Пробки зацепили все мосты в Киеве
google.com/maps

В среду, 21 ноября, утром в столице образовались значительные пробки. Об этом говорят данные интернет-сервиса Google maps.

Читай также: Мост Патона расширят на 2 полосы в 2019 году

Причиной затрудненного движения стали протесты так называемых “евробляхеров“ и ряд ДТП на улицах города.

В частности, затруднено движение практически по всему Подолу, на Грушевского, Институтской, Костельной, Крещатике и на Бессарабской площади. Пробки на бульваре Тараса Шевченка, Чоколовском, проспекте Валерия Лобановского и на близлежащих дорогах.

Затруднено движение практически по всему городу
Затруднено движение практически по всему городу
google.com/maps

Ранее сообщалось, как повлияли протесты “евробляхеров“ на движение в Украине: Сравнение карт.

Поделись:
Теги: карта пробок, причины пробок, евробляхеры, ДТП, ДТП Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Курилы-Япония    21.11.2018, 13:16
Оценка:  0
Курилы-Япония
https://petition.president.gov.ua /petition/48377
ANDREICH    21.11.2018, 13:10
Оценка:  0
ANDREICH
Брехуни такі пробки кожен день а як сніжить то 10 балів пробки
Курилы-Япония    21.11.2018, 13:15
Оценка:  0
Курилы-Япония
Так нах бляхи баллы нагоняют?
ПЕТЯ  (аноним)  21.11.2018, 13:06
Оценка:  +1
ПЕТЯ
Может ВОДИТЕЛЯМ на УКР НОМЕРАХ НАДО ВЫЙТИ И РАЗОГНАТЬ ЭТИХ БЛЯХЕРОВ - ЕСЛИ ВЛАСТЬ НЕ МОЖЕТ . ГЛАВАРЕЙ ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОСАДИТЬ А ДРУГИХ РАЗОГНАТЬ , А остальные сами разойдуться . В стране ДРУГИХ проблем НЕТ ??? ТОЛЬКО БЛЯХЕРЫ
Дай Денег  (аноним)  21.11.2018, 13:00
Оценка:  +3
Дай Денег
Два закона о растаможке которые были прогаласованны ПАЦАНАМ ВСЮ СХЕМУ С БЛЯХАМИ ЛОМАЮТ , ИХ БИЗНЕС НАКРЫВАЕТЬСЯ МЕДНЫМ ТАЗОМ . ПОЭТОМУ И ВЫБЕЖАЛИ НА УЛИЦУ .
Антибляха  (аноним)  21.11.2018, 12:56
Оценка:  +3
Антибляха
Надо Полиции задать вопрос Почему она Бездействует , Кто согласовывал О протестах и о акциях с Администрациями Городов ,Если нет разрешения пусть разгоняют а пусть отвечают в Суде за свои поступки . Надоели Эти бляхеры Закон им не нравиться который приняли о растаможке
Курилы-Япония    21.11.2018, 13:01
Оценка:  0
Курилы-Япония
Ну приедет полиция, ну навыписывают штрафов, им поржум в морду штрафы выкинут и все продолжится.
Куда как проще выписать штраф обычному "терпиле", и отправить по почте. А куда бляхеру отправишь? зато хорошо известно куда бляхеры всех отправляют!
Parik357    21.11.2018, 12:40
Оценка:  +1
Parik357
шарое. бы ! На работу пиз.. ду.. те!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь