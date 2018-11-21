Киев остановился в масштабных пробках: Карта пробок и их причины

Причиной затрудненного движения стали протесты так называемых "евробляхеров" и ряд ДТП на улицах города.

Пробки зацепили все мосты в Киеве google.com/maps

В среду, 21 ноября, утром в столице образовались значительные пробки. Об этом говорят данные интернет-сервиса Google maps.

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Причиной затрудненного движения стали протесты так называемых “евробляхеров“ и ряд ДТП на улицах города.

В частности, затруднено движение практически по всему Подолу, на Грушевского, Институтской, Костельной, Крещатике и на Бессарабской площади. Пробки на бульваре Тараса Шевченка, Чоколовском, проспекте Валерия Лобановского и на близлежащих дорогах.

Затруднено движение практически по всему городу google.com/maps

Ранее сообщалось, как повлияли протесты “евробляхеров“ на движение в Украине: Сравнение карт.