Киев остановился в масштабных пробках: Карта пробок и их причины
Причиной затрудненного движения стали протесты так называемых "евробляхеров" и ряд ДТП на улицах города.
В среду, 21 ноября, утром в столице образовались значительные пробки. Об этом говорят данные интернет-сервиса Google maps.
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Причиной затрудненного движения стали протесты так называемых “евробляхеров“ и ряд ДТП на улицах города.
В частности, затруднено движение практически по всему Подолу, на Грушевского, Институтской, Костельной, Крещатике и на Бессарабской площади. Пробки на бульваре Тараса Шевченка, Чоколовском, проспекте Валерия Лобановского и на близлежащих дорогах.
Ранее сообщалось, как повлияли протесты “евробляхеров“ на движение в Украине: Сравнение карт.
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Куда как проще выписать штраф обычному "терпиле", и отправить по почте. А куда бляхеру отправишь? зато хорошо известно куда бляхеры всех отправляют!