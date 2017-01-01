В Ровно произошли столкновения между полицейскими и "евробляхерами"

Оба столкновения между правоохранителями и митингующими произошли в Ровненской области.

Во время проведения акций протеста так называемых "евробляхеров" между активистами и полицией произошли столкновения. Об этом сообщает Прямий.

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Акции протеста против новых правил растаможки заграничных автомобилей начались во вторник, 21 ноября, и затронули 56 городов Украины. Активисты блокируют движение на дорогах и проводят митинги возле зданий местных ОГА.

Оба столкновения между правоохранителями и митингующими произошли в Ровненской области. Еще до начала акции водитель "Renault Laguna" остановился прямо посреди дороги, а потом наехал на патрульного, который показал ему принять влево.

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Пострадавшим полицейским оказался начальник патрульной полиции Ровненской области. А вечером другой активист ударил полицейского, после чего началась потасовка в которой приняли участие другие митингующие .

Сообщается, что было задержано четверо активистов. В результате обоих инцидентов было начато досудебное расследование по 345 статье УК Украины "Умышленное причинение телесных повреждений полицейским".

Ранее сообщалось, что уже ввезенные "евробляхи" не накажут: как водители легко обойдут штрафы.