Rolls-Royce построил авто по дизайну богатого клиента: Получилось смешно

Деньгами клиент владел, а вот дизайнерскими талантами, очевидно, не очень.

В Сети появились фотографии вероятно самого странного Rolls-Royce в истории. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Автомобиль построили под заказ богатого клиента, по его личному проекту. Деньгами клиент владел, а вот дизайнерскими талантами, очевидно, не очень. Жуткие круглые фары, некоторые элементы выкрашены в зеленый цвет.

Стойки крыши наклонены по ходу движения, поэтому сбоку Rolls-Royce выглядит асимметричным и напоминает детский рисунок.

Ну, и не стоит забывать унитаз в салоне, как кульминацию этого “шедевра“. Использовали его, правда, как емкость для льда, в которой охлаждали шампанское.

Ранее сообщалось, что в Украине засекли культовый Lamborghini на немецких "бляхах".