Rolls-Royce построил авто по дизайну богатого клиента: Получилось смешно
Деньгами клиент владел, а вот дизайнерскими талантами, очевидно, не очень.
Rolls-Royce построил авто по дизайну богатого клиента: Получилось смешно
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Rolls-Royce построил авто по дизайну богатого клиента: Получилось смешно
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В Сети появились фотографии вероятно самого странного Rolls-Royce в истории. Об этом сообщает ТопЖыр.
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Автомобиль построили под заказ богатого клиента, по его личному проекту. Деньгами клиент владел, а вот дизайнерскими талантами, очевидно, не очень. Жуткие круглые фары, некоторые элементы выкрашены в зеленый цвет.
Стойки крыши наклонены по ходу движения, поэтому сбоку Rolls-Royce выглядит асимметричным и напоминает детский рисунок.
Ну, и не стоит забывать унитаз в салоне, как кульминацию этого “шедевра“. Использовали его, правда, как емкость для льда, в которой охлаждали шампанское.
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