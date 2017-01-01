Символ Лондона в центре Киева: История красного автобуса на Городецкого

В центре столицы стоит настоящий Routemaster 1965 года - символ Лондона.

Наверное каждый, кто хоть раз бывал в центре Киева, замечал необычный красный двухэтажный автобус на улице Городецкого. Автобус простоял напротив кинотеатра “Украина“ почти 20 лет, но как он там оказался знают далеко не все. БЖ рассказал его историю.

Читай также: Пассивный заработок: Забытый в гараже “Жук“ продадут за 1 млн долларов

Как выяснилось, в центре столицы стоит “тот самый“ настоящий лондонский Routemaster. Автобусы этой марки за пол столетия эксплуатации на улицах Лондона стали его настоящим символом, наравне с красными телефонными будками и гвардейцами в высоких шапках.

Конкретно этот экземпляр был построен в 1965 году, всего существует только 2500 таких автобусов. В Киев его перевез в 1999 году киевский бизнесмен Леонид Жариков, владелец ресторана Warsteiner Pub (сейчас - ресторан Vatra) - именно напротив него и поставили лондонский “даблдеккер“, как еще называют такие автобусы.

Автобус пригнал из Англии сам Леонид. На таможне возникли проблемы, поэтому растаможили Routemaster, как кузов. Именно поэтому на автобусе до сих пор установлены лондонские номера, что делает ее одной из первых “евроблях“ в Украине.

Читай также: Тест: В каких советских фильмах были эти автомобили

Бизнесмен хотел обустроить в автобусе детское кафе, но власти не дали разрешение. С идеей оборудовать бар тоже ничего не получилось. Поэтому, с 2006 года в автобусе продавали театральные билеты.

К сожалению, в 2007 году Леонид Жариков умер. До 2016 года в автобусе продолжали продавать билеты и только в 2018 году мечту Леонида удалось осуществить - власти дали разрешение и в автобусе открыли одну из самых интересных в городе кофеен - LennyBus.

Ранее публиковался ТОП-5 самых захватывающих автомобилей, которые появятся совсем скоро.