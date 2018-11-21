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В Киеве засняли роскошный Maybach на немецких "бляхах"

Комментариев: 2
Maybach S560 достаточно “молодой“ и растаможить его вполне возможно.
Остается еще вариант, что за рулем действительно иностранец
Остается еще вариант, что за рулем действительно иностранец
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На “бляхах“ можно увидеть далеко не только бюджетные и недорогие машины. Ранее уже рассказывали о крутом Lamborghini Diablo на немецких номерах, который засняли в Киеве.

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Теперь же в Киеве засняли Maybach S560, тоже на немецкой регистрации. Фотографию опубликовали на странице в Facebook Киев автомобильный.

И если у владельца Lamborghini Diablo есть возможность объяснить немецкие номера отсутствием возможности растаможить спорткар, то Maybach S560 достаточно “молодой“ и растаможить его вполне возможно.

Заплатить за растаможку придется, правда, немало: у авто V8 на 4 литра, мощностью в 469 лошадей. Не говоря уже и о НДС, которая влетит хозяину в копеечку из-за высокой цены Maybach.

Заплатить за растаможку владельцу авто придется немало
Заплатить за растаможку владельцу авто придется немало
Facebook.com

Ранее сообщалось, что Rolls-Royce построил авто по дизайну богатого клиента: Получилось смешно.

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Теги: интересные авто, евробляхи, Maybach S560, Киев
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Комментариев (2)
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Estranged    21.11.2018, 19:30
Оценка:  0
Estranged
Идиоты, типа немцы не приезжают.
ЕШКЕРЕ  (аноним)  21.11.2018, 19:07
Оценка:  +1
ЕШКЕРЕ
Приехал гражданин Германии к своей возлюбленной в Украину а его сразу в бляхеры записали и растаможку просчитали)))
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