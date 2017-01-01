Зрелищное видео: Mazda RX-8 сразилась в дрифте с 9-тонным Камазом
Спортивный Камаз оборудован турбодизелем V8 Liebherr на 16,2-литра, мощностью в 920 лошадей.
В Сети появилось любопытное соревнование по дрифту. Интересно оно автомобилями, которые приняли в нем участие - против Mazda RX-8 выехал мощнейший Камаз на 920 лошадей.
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Конечно, в состязании по дрифту принял участие не обычный Камаз, а его спортивная версия. Которая, кстати, не раз побеждала в легендарных ралли “Дакар“.
Спортивный Камаз оборудован турбодизелем V8 Liebherr на 16,2-литра, мощностью в 920 лошадей. Тем не менее, у Mazda RX-8 мощность примерно такая же, поэтому заезд оказался очень зрелищный.
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