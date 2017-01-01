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Зрелищное видео: Mazda RX-8 сразилась в дрифте с 9-тонным Камазом

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Спортивный Камаз оборудован турбодизелем V8 Liebherr на 16,2-литра, мощностью в 920 лошадей.
Впрочем, Mazda обладает примерно такой же мощностью
Впрочем, Mazda обладает примерно такой же мощностью
Скриншот Youtube

В Сети появилось любопытное соревнование по дрифту. Интересно оно автомобилями, которые приняли в нем участие - против Mazda RX-8 выехал мощнейший Камаз на 920 лошадей. 

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Конечно, в состязании по дрифту принял участие не обычный Камаз, а его спортивная версия. Которая, кстати, не раз побеждала в легендарных ралли “Дакар“. 

Спортивный Камаз оборудован турбодизелем V8 Liebherr на 16,2-литра, мощностью в 920 лошадей. Тем не менее, у Mazda RX-8 мощность примерно такая же, поэтому заезд оказался очень зрелищный.

Ранее сообщалось, что Rolls-Royce построил авто по дизайну богатого клиента: Получилось смешно.

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Теги: дрифт, Камаз, Mazda RX-8. соревнование
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