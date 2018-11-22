Видео интервью "героя парковки", остановившего трамваи в Киеве на 2 часа

Позже "герой парковки" все же появился на месте инцидента и объяснил, что "здесь все паркуются".

Полицейские только зафиксировали номерные знаки и решили поехать к нему домой kiev.informator.ua

В среду, 22 ноября, на Нижнем Вале в Киеве водитель припарковал свое авто на трамвайных путях, в результате чего движение общественного транспорта было заблокировано на 2 часа. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Читай также: "Газель" жестко влетела в бок лесовоза на развороте Одесской трассы

Прибывшие полицейские только зафиксировали номерные знаки и решили поехать к нему домой. Но пассажиры трамвая решили не ждать, самостоятельно передвинув автомобиль, сломав зеркало автомобиля.

Позже “герой парковки“ все же появился на месте инцидента и объяснил, что “здесь все паркуются“.

Сообщается, что этот же автомобиль уже блокировал движение трамваев в прошлом году в марте - тогда ему пробили шины, но владельца авто это ничему не научило.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель Toyota жестко влетел в столб электроопоры.