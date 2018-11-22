Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео интервью "героя парковки", остановившего трамваи в Киеве на 2 часа

Комментариев: 1
Позже "герой парковки" все же появился на месте инцидента и объяснил, что "здесь все паркуются".
Полицейские только зафиксировали номерные знаки и решили поехать к нему домой
Полицейские только зафиксировали номерные знаки и решили поехать к нему домой
kiev.informator.ua

В среду, 22 ноября, на Нижнем Вале в Киеве водитель припарковал свое авто на трамвайных путях, в результате чего движение общественного транспорта было заблокировано на 2 часа. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Читай также: "Газель" жестко влетела в бок лесовоза на развороте Одесской трассы

Прибывшие полицейские только зафиксировали номерные знаки и решили поехать к нему домой. Но пассажиры трамвая решили не ждать, самостоятельно передвинув автомобиль, сломав зеркало автомобиля.

Позже “герой парковки“ все же появился на месте инцидента и объяснил, что “здесь все паркуются“.

Сообщается, что этот же автомобиль уже блокировал движение трамваев в прошлом году в марте - тогда ему пробили шины, но владельца авто это ничему не научило.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель Toyota жестко влетел в столб электроопоры.

Поделись:
Теги: герой парковки, Киев, трамвай
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  22.11.2018, 12:10
Оценка:  0
гость
На таких прадо и камри аналогичных годов одни конченые ездят
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь