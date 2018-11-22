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"Богдан" опередил Tesla и выпустил свой крутой электргрузовик

Комментариев: 1
В отличии от заокеанских конкурентов, луцкий “Богдан“ уже запустил в серию полностью электрический грузовик ERCV27.
Грузовик выпускают для датской компании Banke Electromotive
Грузовик выпускают для датской компании Banke Electromotive
bogdan.ua

Сравнительно недавно компания Tesla представила свой первый электрогрузовик - Tesla Semi. Несмотря на проведенную презентацию, грузовик так в серию еще и не пошел. 

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Вот тут его и опередил украинский автопроизводитель. Луцкий “Богдан“ уже запустил в серию полностью электрический грузовик - ERCV27, который выпускают для датской компании Banke Electromotive. Об этом сообщает Авто24.

Данная модель предназначена для перевозки твердых отходов в городах ЕС. Максималка ERCV27 - 80 км в час, максимальная нагрзука - 27 тонн, запас хода - 220 км. Производители обещают внушительный срок эксплуатации батарей в 12 лет.

Производители обещают внушительный срок эксплуатации батарей в 12 лет
Производители обещают внушительный срок эксплуатации батарей в 12 лет
bogdan.ua

Ранее сообщалось, что в Украине представили новый Mercedes "Гелендваген" 2019.

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Теги: электрокар, электрогрузовик, Tesla Semi, Богдан
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Комментариев (1)
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BROKER666    22.11.2018, 14:00
Оценка:  0
BROKER666
шо там ордынцы визжали что УКРАИНА ничего не может производить?
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