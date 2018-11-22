"Богдан" опередил Tesla и выпустил свой крутой электргрузовик

В отличии от заокеанских конкурентов, луцкий “Богдан“ уже запустил в серию полностью электрический грузовик ERCV27.

Сравнительно недавно компания Tesla представила свой первый электрогрузовик - Tesla Semi. Несмотря на проведенную презентацию, грузовик так в серию еще и не пошел.

Читай также: Seat презентовал внушительный кроссовер с 4 моторами в ассортименте

Вот тут его и опередил украинский автопроизводитель. Луцкий “Богдан“ уже запустил в серию полностью электрический грузовик - ERCV27, который выпускают для датской компании Banke Electromotive. Об этом сообщает Авто24.

Данная модель предназначена для перевозки твердых отходов в городах ЕС. Максималка ERCV27 - 80 км в час, максимальная нагрзука - 27 тонн, запас хода - 220 км. Производители обещают внушительный срок эксплуатации батарей в 12 лет.

Производители обещают внушительный срок эксплуатации батарей в 12 лет bogdan.ua

Ранее сообщалось, что в Украине представили новый Mercedes "Гелендваген" 2019.