Пикап Ford F-350 разогнали до 1220 "лошадей" и он красиво взорвался

Перед самим взрывом все же удалось достичь очень приличные 1220 лошадей мощности.

Эффектным взрывом закончились тесты тюнингованного пикапа Ford F-350. Соответствующее видео появилось в Youtube.

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Как выяснилось, на дизельный пикап установили достаточно старый мотор, что и послужило причиной такой эффектной концовки.

Тем не менее, перед самим взрывом все же удалось достичь очень приличные 1220 лошадей мощности.

Ранее сообщалось, что старенький Fiat превратили в ракету, установив мотор от Kawasaki ZX-14R.