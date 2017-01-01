Пикап Ford F-350 разогнали до 1220 "лошадей" и он красиво взорвался
Перед самим взрывом все же удалось достичь очень приличные 1220 лошадей мощности.
Эффектным взрывом закончились тесты тюнингованного пикапа Ford F-350. Соответствующее видео появилось в Youtube.
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Как выяснилось, на дизельный пикап установили достаточно старый мотор, что и послужило причиной такой эффектной концовки.
Тем не менее, перед самим взрывом все же удалось достичь очень приличные 1220 лошадей мощности.
Ранее сообщалось, что старенький Fiat превратили в ракету, установив мотор от Kawasaki ZX-14R.
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