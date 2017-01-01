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Пикап Ford F-350 разогнали до 1220 "лошадей" и он красиво взорвался

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Перед самим взрывом все же удалось достичь очень приличные 1220 лошадей мощности.
На дизельный пикап установили достаточно старый мотор
На дизельный пикап установили достаточно старый мотор
Скриншот Youtube

Эффектным взрывом закончились тесты тюнингованного пикапа Ford F-350. Соответствующее видео появилось в Youtube.

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Как выяснилось, на дизельный пикап установили достаточно старый мотор, что и послужило причиной такой эффектной концовки. 

Тем не менее, перед самим взрывом все же удалось достичь очень приличные 1220 лошадей мощности.

Ранее сообщалось, что старенький Fiat превратили в ракету, установив мотор от Kawasaki ZX-14R.

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Теги: тюнинг, взрыв, пикап, Ford
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