Список лучших б/у автомобилей для новичков от американских экспертов
Эксперты составили список самых надежных авто разных классов с примерной стоимостью.
Эксперты из американского страхового института подготовили советы по выбору первого автомобиля. Об этом сообщает Автоцентр.
Читай также: Забавные концепты: Какими представляли автомобили будущего 60 лет назад
По мнению специалистов покупка б/у авто в такой ситуации - совсем неплохая ситуация, если подойти к выбору машины с умом. В частности, лучше найти более крупное авто - как показывает статистика, в результате ДТП такие машины более безопасны.
Также эксперты составили список самых надежных авто разных классов с примерной стоимостью.
Ранее публиковался ТОП-5 ситуаций, которые приводят водителей в ярость.
Полная версия правил