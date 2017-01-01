Список лучших б/у автомобилей для новичков от американских экспертов

Эксперты составили список самых надежных авто разных классов с примерной стоимостью.

Покупка б/у авто - неплохой выбор, если подойти к выбору машины с умом automotiveaddicts.com

Эксперты из американского страхового института подготовили советы по выбору первого автомобиля. Об этом сообщает Автоцентр.

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По мнению специалистов покупка б/у авто в такой ситуации - совсем неплохая ситуация, если подойти к выбору машины с умом. В частности, лучше найти более крупное авто - как показывает статистика, в результате ДТП такие машины более безопасны.

Также эксперты составили список самых надежных авто разных классов с примерной стоимостью.

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