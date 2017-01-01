Jeep буквально сломался пополам, заехав в лужу с грязью

Cherokee заехал в лужу, которая оказалась глубже, чем ожидалось.

Водитель все же не бросил авто и своим ходом выбрался из лужи Скриншот видео

В Сети появилось ошеломляющее видео борьбы Jeep Cherokee XJ с лужей грязи. Видео появилось в Youtube.

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Как описывает автор видео, его друг на Cherokee заехал в лужу, которая оказалась глубже, чем ожидалось. В результате, автомобиль буквально сломался пополам, задние колеса почти отделились.

Несмотря на советы окружающих, водитель все же не бросил авто и своим ходом выбрался из лужи, под забавные (и немного раздражающие) крики автора видео.

Ранее сообщалось, что водитель лишился прав через 50 минут после их получения.