Выставлен на аукцион раритетный хот-род пикап Chevrolet Брюса Уиллиса

Выпущенным в 1954 году пикапом владел знаменитый голливудский актер Брюс Уиллис.

На продажу выставлен раритетный автомобиль Chevrolet 3100. Выпущенным в 1954 году пикапом владел знаменитый голливудский актер Брюс Уиллис.

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Продается пикап на аукционе Barrett-Jackson. Сообщается, что Уиллис очень любил авто и ездил на нем лично в течении почти 25 лет. Купив авто в 1990 году, Брюс сразу сильно модернизировал его.

В данный момент под капотом у Chevrolet 3100 V8 на 5,7 литров. Механическая коробка усилена, также появились современные тормозные диски.

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Внешне дизайн не меняли, а вот внутри пикап также переделали - кожа, мощная аудиосистема, кондиционер, кресла с электроприводом. Только в 2014 году актер продал машину, а нынешний владелец явно намерен заработать на перепродаже раритета.

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