ТОП-7 худших авто 2018 года, в 7 номинациях: Рейтинг американских экспертов
Эксперты американского ресурса Consumer Reports порадовали очередным антирейтингом автомобилей 2018 года. Традиционно, чтобы составить список было проведено масштабное исследование.
Номинация 1: Худшее авто на дорожных тестах: Mitsubishi Mirage
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Главные проблемы - шум, низкая мощность, проблемы с тормозами. Главное преимущество - доступность - не перевешивает недостатки.
Номинация 2. Самое ненадежное авто: Ram 3500
У пикапа проблемное рулевое управление, топливная система, подвеска, и система охлаждения. Достаточно, чтобы оказаться в самом низу рейтинга надежности.
Номинация 3. Худшее авто по мнению покупателей: Mercedes-Benz GLA
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Только 44% владельцев Mercedes-Benz GLA хотели бы снова приобрести такое авто - и это самый низкий показатель. Недостатки - дороговизна, проблемная подвеска, недостаточный обзор.
Номинация 4. Худшая экономичность: Nissan Armada
В Украине - Nissan Patrol. Громадный внедорожник ест 17 литров на 100 километров.
Номинация 5. Худшая управлемость: Chevrolet Silverado
Управляемость пикапа настолько плоха, что создает реальную опасность. Тем более - на мокрой дороге.
Номинация 6. Худшее качество езды: Ford Fiesta ST
Хэтчбек имеет проблемную подвеску, что сильно портит впечатление от качества езды.
Номинация 7. Худший автомобиль 2018 года: FIAT 500L
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Недостаточно комфортные кресла, низкая безопасность авто в результате лобового столкновения, плохие результаты дорожных тестов - все это привело к тому, что FIAT 500L получил звание наибольшего разочарования текущего года.
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