ТОП-7 худших авто 2018 года, в 7 номинациях: Рейтинг американских экспертов

Эксперты американского ресурса Consumer Reports порадовали очередным антирейтингом автомобилей 2018 года.

Эксперты американского ресурса Consumer Reports порадовали очередным антирейтингом автомобилей 2018 года. Традиционно, чтобы составить список было проведено масштабное исследование.

Номинация 1: Худшее авто на дорожных тестах: Mitsubishi Mirage

Номинация 1: Худшее авто на дорожных тестах: Mitsubishi Mirage autocentre.ua

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Главные проблемы - шум, низкая мощность, проблемы с тормозами. Главное преимущество - доступность - не перевешивает недостатки.

Номинация 2. Самое ненадежное авто: Ram 3500

Номинация 2. Самое ненадежное авто: Ram 3500 autocentre.ua

У пикапа проблемное рулевое управление, топливная система, подвеска, и система охлаждения. Достаточно, чтобы оказаться в самом низу рейтинга надежности.

Номинация 3. Худшее авто по мнению покупателей: Mercedes-Benz GLA

Номинация 3. Худшее авто по мнению покупателей: Mercedes-Benz GLA autocentre.ua

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Только 44% владельцев Mercedes-Benz GLA хотели бы снова приобрести такое авто - и это самый низкий показатель. Недостатки - дороговизна, проблемная подвеска, недостаточный обзор.

Номинация 4. Худшая экономичность: Nissan Armada

Номинация 4. Худшая экономичность: Nissan Armada autocentre.ua

В Украине - Nissan Patrol. Громадный внедорожник ест 17 литров на 100 километров.

Номинация 5. Худшая управлемость: Chevrolet Silverado

Номинация 5. Худшая управляемость: Chevrolet Silverado autocentre.ua

Управляемость пикапа настолько плоха, что создает реальную опасность. Тем более - на мокрой дороге.

Номинация 6. Худшее качество езды: Ford Fiesta ST

Номинация 6. Худшее качество езды: Ford Fiesta ST autocentre.ua

Хэтчбек имеет проблемную подвеску, что сильно портит впечатление от качества езды.

Номинация 7. Худший автомобиль 2018 года: FIAT 500L

Номинация 7. Худший автомобиль 2018 года: FIAT 500L autocentre.ua

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Недостаточно комфортные кресла, низкая безопасность авто в результате лобового столкновения, плохие результаты дорожных тестов - все это привело к тому, что FIAT 500L получил звание наибольшего разочарования текущего года.

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