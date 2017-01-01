Украинцы смогут узнать всю историю авто по его номеру

Разработчики обещают, что на сервисе по номеру авто можно будет узнать буквально всю его историю.

Также будет добавлено много других интересных опций depositphotos.com

В Украине появится специализированный государственный интернет-ресурс для автомобилистов. Об этом сообщает Сегодня, со ссылкой на главу агентства по вопросам электронного правительства Алексея Выскуба.

Читай также: В Украине открыли реестр авто: Что это значит

Ресурс заработает уже в конце текущего года. Разработчики обещают, что на сервисе по номеру авто можно будет узнать буквально всю его историю, например, кому он принадлежал ранее и бывал ли в ДТП.

Также будет добавлено много других интересных опций, например, выдача различных лицензий.

Ранее сообщалось, как легко проверить наличие штрафов за нарушение ПДД.