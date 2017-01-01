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Украинцы смогут узнать всю историю авто по его номеру

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Разработчики обещают, что на сервисе по номеру авто можно будет узнать буквально всю его историю.
Также будет добавлено много других интересных опций
Также будет добавлено много других интересных опций
depositphotos.com

В Украине появится специализированный государственный интернет-ресурс для автомобилистов. Об этом сообщает Сегодня, со ссылкой на главу агентства по вопросам электронного правительства Алексея Выскуба.

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Ресурс заработает уже в конце текущего года. Разработчики обещают, что на сервисе по номеру авто можно будет узнать буквально всю его историю, например, кому он принадлежал ранее и бывал ли в ДТП.

Также будет добавлено много других интересных опций, например, выдача различных лицензий.

Ранее сообщалось, как легко проверить наличие штрафов за нарушение ПДД.

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Теги: интернет-сервис, электронный кабинет водителей, Украина
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