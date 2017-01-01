Страшная авария в Формуле-3: Болид буквально взлетел на скорости 276 км/час

Болид немецкой гонщицы Софии Флерш не вписался в поворот и на скорости в 276 км в час вылетел на трибуны.

По одной из версий, авария произошла из-за резко притормозившего болида Скриншот видео

На гонках Гран-при Макао Формулы 3 произошла жуткая авария. Видео аварии появилось в Youtube.

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Болид немецкой гонщицы Софии Флерш не вписался в поворот и на скорости в 276 км в час вылетел на трибуны. В процессе аварии болид в буквальном смысле слова взлетел.

Автомобиль пробил металлическую сетку ограждения и попал в укрепленную будку фотографов.

Каким-то чудом в результате аварии обошлось без жертв. Сама 17-летняя Флерш получила серьезную травму позвоночника, также травмы получили два других гонщика, два фотографа и судья.

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Причина аварии будет устанавливаться. По одной из версий, авария произошла из-за резко притормозившего болида, который ехал впереди Флерш.

Ранее появилось видео интервью “героя парковки“, остановившего трамваи в Киеве на 2 часа.