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На границе с Венгрией образовались многочасовые очереди

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По словам водителей, которые стоят в очередях, трудности возникли именно по вине венгерских таможенников.
Получить комментарий венгерской стороны не получилось
Получить комментарий венгерской стороны не получилось
mukachevo.net

В пятницу, 23 ноября, наблюдаются большие очереди на КПП “Лужники-Берегшурань“ на границе Украины и Венгрии. Об этом сообщает Mukachevo.net.

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Желающие попасть на территорию Венгрии стоят в очередях уже около пяти часов, вместо заявленных двух. В чем причина задержек - не сообщается, но по словам водителей, которые стоят в очередях, трудности возникли именно по вине венгерских таможенников.

“Такое впечатление, что делается все это специально - чтобы разозлить всех. Причем страдают от этого как украинские водители, так и венгерские. Не понимаю кому это может быть выгодно... “ - заявил один из водителей.

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Получить комментарий венгерской стороны не получилось - на звонки на “горячую линию“ никто не отвечает. Обстановка в очереди достаточно напряженная - люди устали ждать своей очереди в многочасовой пробке на границе.

Обстановка в очереди достаточно напряженная - люди устали ждать в пробке
Обстановка в очереди достаточно напряженная - люди устали ждать в пробке
mukachevo.net

Ранее сообщалось, что в Киеве полосы общественного транспорта оградят метровыми столбиками.

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Теги: пробки на границе, Украина-Венгрия, венгерская граница
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