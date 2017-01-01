Переключиться на мобильную версию
Тренды:

"Как нарисованный": В Одессе роскошно тюнинговали "горбатый" Запорожец

Комментариев: 0
Автомобиль сильно изменили, как снаружи, так и внутри.
Кузов авто обтянули кожей, что придало дизайну "Запорожца" очень уникальный вид
Кузов авто обтянули кожей, что придало дизайну "Запорожца" очень уникальный вид
Скриншот видео

В Одессе замечен очень интересный тюнингованный “Запорожец“. Видеообзор авто появился в Youtube.

Читай также: В Украине засняли новейший “Гелик“ за 4 млн гривен на “блатных“ номерах

Автомобиль сильно изменили, как снаружи, так и внутри. Причем “внутри“ изменения более масштабные - “Запорожец“ поставили на удлиненное шасси Смарта. Так что помолодевший ЗАЗ может похвастаться большей мощностью.

Кузов авто обтянули кожей, что придало дизайну “Запорожца“ очень уникальный вид, который со стороны напоминает карандашный рисунок. Салон тоже доработали кожей, которую заказали у поставщиков Lamborghini. Удобные сиденья поставили от Fiat 126.

Ранее сообщалось, что в Украине засняли новейший внедорожник от Lamborghini за 10 млн гривен.

Поделись:
Теги: ЗАЗ, Запорожец, Смарт, тюнинг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь