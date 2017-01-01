"Как нарисованный": В Одессе роскошно тюнинговали "горбатый" Запорожец

Автомобиль сильно изменили, как снаружи, так и внутри.

Кузов авто обтянули кожей, что придало дизайну "Запорожца" очень уникальный вид Скриншот видео

В Одессе замечен очень интересный тюнингованный “Запорожец“. Видеообзор авто появился в Youtube.

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Автомобиль сильно изменили, как снаружи, так и внутри. Причем “внутри“ изменения более масштабные - “Запорожец“ поставили на удлиненное шасси Смарта. Так что помолодевший ЗАЗ может похвастаться большей мощностью.

Кузов авто обтянули кожей, что придало дизайну “Запорожца“ очень уникальный вид, который со стороны напоминает карандашный рисунок. Салон тоже доработали кожей, которую заказали у поставщиков Lamborghini. Удобные сиденья поставили от Fiat 126.

Ранее сообщалось, что в Украине засняли новейший внедорожник от Lamborghini за 10 млн гривен.