Переключиться на мобильную версию
Тренды:

"Отказали тормоза!": Пятничная подборка #7

Комментариев: 0
В сегодняшней пятничной подборке будут поучительные видео ситуаций, когда у автомобилей на дороге отказывают тормоза.
В экстренной ситуации человек оказывается не способен к быстрому решению
В экстренной ситуации человек оказывается не способен к быстрому решению
Скриншот видео

В теории многие хорошо знают, что нужно делать, если у авто отказали тормоза. Но, как правило, в момент экстренной ситуации адреналин зашкаливает и человек оказывается буквально не способен к быстрому и правильному решению. 

Читай также: Лучшие автомобильные фэйлы из Instagram: Пятничная подборка #6

Вот так и появляются водители фур, которые рефлекторно пытаются сохранить груз и выезжают на встречку, или водители легковушек, которые в ступоре даже не пытаются ничего предпринять... В следствии их действий (или бездействий) случаются трагические аварии, в которых погибают люди. 

Поэтому бывает важно посмотреть на то, что происходит при отказе тормозов на дороге в реальности и на чужих ошибках научиться правильным действиям. Подборка видео аварий, которые случились из-за отказа тормозов опубликовал пользователь Denchik Den.

Ранее публиковались лучшие автомобильные фэйлы из Instagram: пятничная подборка #6.

Поделись:
Теги: Пятничная подборка, подборка видео, отказ тормозов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь