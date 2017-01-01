"Отказали тормоза!": Пятничная подборка #7
В теории многие хорошо знают, что нужно делать, если у авто отказали тормоза. Но, как правило, в момент экстренной ситуации адреналин зашкаливает и человек оказывается буквально не способен к быстрому и правильному решению.
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Вот так и появляются водители фур, которые рефлекторно пытаются сохранить груз и выезжают на встречку, или водители легковушек, которые в ступоре даже не пытаются ничего предпринять... В следствии их действий (или бездействий) случаются трагические аварии, в которых погибают люди.
Поэтому бывает важно посмотреть на то, что происходит при отказе тормозов на дороге в реальности и на чужих ошибках научиться правильным действиям. Подборка видео аварий, которые случились из-за отказа тормозов опубликовал пользователь Denchik Den.
Ранее публиковались лучшие автомобильные фэйлы из Instagram: пятничная подборка #6.
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