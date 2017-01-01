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Киев остановился в 7-бальных пробках: Куда утром лучше не ездить

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Киев с самого утра буквально сковали 7-бальные пробки.
Пробки парализовали движение по всему городу
Пробки парализовали движение по всему городу
kievcity.gov.ua

В понедельник, 26 ноября, с самого утра Киев сковало масштабными пробками. Их причинами стали неблагоприятные погодные условия, целая серия ДТП и проведение ремонтных работ на ряде улиц. Об этом говорит информация ресурса Google maps.

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Крупные пробки образовались на Подоле, Набережном шоссе, бульваре Дружбы народов, улице Телиги, бульваре Леси Украинки и на проспекте Победы.

“Остановились“ мосты: Дарницкий, Патона, Метро и Северный.

Усложнено движение возле таких станций метро: “Крещатик“, “Майдан Независимости“, “Тараса Шевченко“, “Контрактовая площадь“, “Дружбы народов“, “Лыбидская“, “Дворец Украина“, “Олимпийская“, “Университет“, “Театральная“, “Золотые ворота“, “Кловская“, “Славутич“, “Осокорки“, “Позняки“.

Центр Киева остановился в традиционных утренних пробках
Центр Киева остановился в традиционных утренних пробках
google.com/maps

Мосты также
Мосты также "остановились"
google.com/maps

В Святошинском районе произошла целая серия ДТП
В Святошинском районе произошла целая серия ДТП
google.com/maps

На Подоле также затруднено движение
На Подоле также затруднено движение
google.com/maps

Ранее сообщалось, как повлияли протесты “евробляхеров“ на движение в Украине: Сравнение карт.

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Теги: карты, пробки, карты пробок, пробки в Киеве сейчас
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