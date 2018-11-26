"Портал в ад": На Борщаговке произошел масштабный провал асфальта

Участок, который ушел под землю, полностью перекрыл выезд с парковки на улице Семьи Сосниных.

В воскресенье, 25 ноября, появилась огромная яма на улице Семьи Сосниных в Киеве. Провал асфальта произошел возле гипермаркета "Ашан". Об этом сообщает Информатор.

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"Участок, который ушел под землю, полностью перекрыл выезд с парковки гипермаркета "Ашан" и правую полосу движения. Спустя полтора часа после инцидента участок дороги перекрыт, функционирует только одна полоса для транспорта. Однако коммунальные службы к ликвидации провала так и не приступили. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В Сети отреагировали на новость юмором. "Это портал в ад для тех, кто не поменял летнюю резину", - прокомментировал сообщение один из пользователей.

Ранее сообщалось, что на Набережном шоссе сразу 4 ДТП на участке в 1,5 км.