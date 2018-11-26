Переключиться на мобильную версию
Тренды:

"Портал в ад": На Борщаговке произошел масштабный провал асфальта

Комментариев: 1
Участок, который ушел под землю, полностью перекрыл выезд с парковки на улице Семьи Сосниных.
Провал асфальта произошел возле гипермаркета "Ашан"
Провал асфальта произошел возле гипермаркета "Ашан"
kiev.informator.ua

В воскресенье, 25 ноября, появилась огромная яма на улице Семьи Сосниных в Киеве. Провал асфальта произошел возле гипермаркета "Ашан". Об этом сообщает Информатор.

Читай также: В центре Киева прорвало теплотрассу: В яму с кипятком провалилось авто

"Участок, который ушел под землю, полностью перекрыл выезд с парковки гипермаркета "Ашан" и правую полосу движения. Спустя полтора часа после инцидента участок дороги перекрыт, функционирует только одна полоса для транспорта. Однако коммунальные службы к ликвидации провала так и не приступили. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В Сети отреагировали на новость юмором. "Это портал в ад для тех, кто не поменял летнюю резину", - прокомментировал сообщение один из пользователей.

Ранее сообщалось, что на Набережном шоссе сразу 4 ДТП на участке в 1,5 км.

Поделись:
Теги: ямы на дорогах, дороги, Киев, дорожники
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Сергей Евгеньеви    26.11.2018, 12:22
Оценка:  0
Сергей Евгеньеви
Сегодня был на Дорогожицкой 1, на противополжной стороне в районе Сельпо возле жилого дома из под асфальта бьёт фонтан холодной воды. Это было в 9.30 утра. Наверное сейчас там такая же яма и комунальщики ничего не делают.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь