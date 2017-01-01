Укрзализныця хочет списать уникальный лимузин на рельсах ЗИМ

Лимузин до сих пор на ходу и его продолжают активно использовать.

Укразлизныця планирует списать и превратить в музейный экспонат раритетный лимузин ГАЗ-М-12 ЗиМ. Об этом сообщает на своей странице в Facebook представитель Ассоциации сохранения истории железных дорог Украины Дмитрий Бабарыка.

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Главная особенность этого ГАЗ-М-12 ЗиМ в том, что он на рельсах. Таких авто было выпущено всего три, а украинский экземпляр - единственный, который до сих пор “на ходу“.

Уже пол столетия рельсовый лимузин используется для объезда Гайворонской узкоколейной железной дороги и за это время он успел стать важной местной туристической достопримечательностью. Лимузин до сих пор на ходу и его продолжают активно использовать.

Теперь же Укрзализныця хочет его забрать из Гайворона и сделать “стоячим“ монументом в музее в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Украине выставили на продажу роскошный 6-колесный “Гелендваген“.