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В Николаеве дерущиеся водитель и пассажир маршрутки ударили школьницу

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Водитель маршрутки каждый день не давал никому садиться на переднее место в салоне, сохраняя его для своей подруги.
Драка началась, когда маршрутка еще была на ходу и продолжилась вне салона
Драка началась, когда маршрутка еще была на ходу и продолжилась вне салона
Скриншот видео

В Николаеве водитель маршрутки подрался с пассажиром. Об этом сообщает Depo.Николаев.

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Инцидент произошел в маршрутке №163. Причиной стало то, что водитель маршрутки каждый день не давал никому садиться на переднее место в салоне, сохраняя его для своей подруги. Это вызвало негодование одного из пассажиров, на что водитель маршрутки ответил матом.

В итоге началась драка. В процессе конфликта, мужчины случайно задели маленькую девочку, которая получила удар по лицу.

Инцидент произошел в маршрутке №163
Инцидент произошел в маршрутке №163
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Ранее сообщалось, что виновник ДТП угрожал автоматом жителям района в Одессе.

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Теги: драка, неадекватный водитель, неадекватный пассажир, Николаев
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