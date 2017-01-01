В Николаеве дерущиеся водитель и пассажир маршрутки ударили школьницу

Водитель маршрутки каждый день не давал никому садиться на переднее место в салоне, сохраняя его для своей подруги.

Драка началась, когда маршрутка еще была на ходу и продолжилась вне салона Скриншот видео

В Николаеве водитель маршрутки подрался с пассажиром. Об этом сообщает Depo.Николаев.

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Инцидент произошел в маршрутке №163. Причиной стало то, что водитель маршрутки каждый день не давал никому садиться на переднее место в салоне, сохраняя его для своей подруги. Это вызвало негодование одного из пассажиров, на что водитель маршрутки ответил матом.

В итоге началась драка. В процессе конфликта, мужчины случайно задели маленькую девочку, которая получила удар по лицу.

Инцидент произошел в маршрутке №163 Facebook.com

Ранее сообщалось, что виновник ДТП угрожал автоматом жителям района в Одессе.