В результате ДТП на Старообуховской трассе образовалась масштабная пробка.

Жесткое ДТП парализовало трассу на въезде в Киев

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Жесткое ДТП парализовало трассу на въезде в Киев

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Во вторник, 27 ноября, на Старообуховской трассе в направлении Киева произошло ДТП с участием автомобилей Nissan Micra и Renault Logan. Об этом сообщает УНН.

Подробности происшествия и информация о пострадавших пока не сообщается. В результате ДТП на Старообуховской трассе образовалась масштабная пробка.

Ранее сообщалось, что в Киеве троллейбус вылетел на тротуар - отказали тормоза.