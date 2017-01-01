Жесткое ДТП парализовало трассу на въезде в Киев
В результате ДТП на Старообуховской трассе образовалась масштабная пробка.
Жесткое ДТП парализовало трассу на въезде в Киев
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Жесткое ДТП парализовало трассу на въезде в Киев
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Во вторник, 27 ноября, на Старообуховской трассе в направлении Киева произошло ДТП с участием автомобилей Nissan Micra и Renault Logan. Об этом сообщает УНН.
Подробности происшествия и информация о пострадавших пока не сообщается. В результате ДТП на Старообуховской трассе образовалась масштабная пробка.
Ранее сообщалось, что в Киеве троллейбус вылетел на тротуар - отказали тормоза.
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