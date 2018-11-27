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В Киеве лишили прав за пьяное вождение бывшего посла Украины в США

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Экс-посла лишили прав на год и оштрафовали на 10 000 грн.
В Киеве лишили прав за пьяное вождение бывшего посла Украины в США
© kiev.informator.ua
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В Киеве лишили прав за пьяное вождение бывшего посла Украины в США
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В Киеве оштрафовали бывшего посла Украины в США Александра Моцика за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Такое решение принял Оболонский районный суд Киева, сообщает Информатор.

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Экс-посла лишили прав на год и оштрафовали на 10 000 грн. Правоохранители остановили Александра Моцика за нарушение ПДД еще 25 августа. Сообщается, что у Моцика были явные признаки алкогольного опьянения, но все обвинения он отрицал.

Тем не менее, проходить медицинское освидетельствование, как и тест на драгере он отказался. В связи с этим суд и принял решение о лишении прав и штрафе.

Ранее сообщалось, что ВР жестко повысила штрафы за пьяное вождение.

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Теги: пьяное вождение, посол Украины в США, Киев
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