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ТОП-6 лучших автомобилей для женщин

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Победителем рейтинга после нескольких раундов голосований стал Volvo XC40.
ТОП-6 лучших автомобилей для женщин
© consumerreports.org
Фото 1/6
  • Volvo XC40
  • BMW X2
  • Jaguar E-PACE
  • Jaguar I-PACE
  • Peugeot 508
  • Porsche Cayenne
ТОП-6 лучших автомобилей для женщин
Volvo XC40
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Появились результаты рейтинга “Лучший Женский Автомобиль 2018 года в мире“ (Womens World Car of the Year). Рейтинг составляется по результатам опроса только автомобильных журналистов-женщин.

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Автомобили оценивались как по общим характеристикам (например, безопасность, соотношение цены и качества, экологичность), так и по специфическим характеристикам, которые будут полезны для женщин (например, удобство для поездок с детьми).

Победителем рейтинга после нескольких раундов голосований стал Volvo XC40. Авто было представлено в 2017 году и успело собрать ряд наград, например, звание лучшего авто года в Европе в 2018 году на Женевском автосалоне.

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В последний этап голосования, кроме Volvo, также вошли:

  • BMW X2
  • Jaguar E-PACE
  • Jaguar I-PACE
  • Peugeot 508
  • Porsche Cayenne

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Теги: ТОП-6, рейтинг, авто для женщин
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